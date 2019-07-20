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Solcuların baskısıyla emekli olan ünlü tiyatrocu yeniakit.com.tr’ye konuştu: O gidince yalnız kaldım

CHP’li Mansur Yavaş’ın başkan olmasıyla solcuların ağır baskısına maruz kalan ve dün itibariyle kariyerini sonlandıran ankara Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Tahir İkiler, yaşadığı zorlukları ve kendisini emekliliğe zorlayan süreci yeniakit.com.tr’ye anlattı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:13
Solcuların baskısıyla emekli olan ünlü tiyatrocu yeniakit.com.tr’ye konuştu: O gidince yalnız kaldım

 Taha Emre Özdemir  Ankara  31 Mart'ta CHP'li Mansur Yavaş başkan seçilince sol görüşlü sanatçıların baskısına maruz kalan Ankara Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Tahir İkiler emekli oldu. İkiler, maruz kaldığı baskıları ve yaşadığı sıkıntılarını yeniakit.com.tr'ye anlattı.

“Hala gitmiyor mu bu?” dediler

"Ankara'da yönetim değiştikten sonra sanat dünyasındaki bir kısım insanlar saldırılarını yoğunlaştırarak tabiri caizse bel altı vurmaya başladılar." diyen İkiler, "Son oyunumu sahnelediğim gün dahil otoparktan çıkarken duyacağım şekilde, 'Hala gitmiyor mu bu? Ne işi var bunun burada?' gibi çirkin söylemlerini duydum. Aşağı inip laf söylesem mahalle kavgasına döneceğinden sessizce uzaklaştım." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in üzerinde çok emeği olduğunu belirten İkiler, şunları söyledi:

'Melih bey gittikten sonra yalnız kaldım'

"1994 yılında sayın Melih Gökçek beni buraya getirdiğinde onun varlığına rağmen de üzerimde baskı vardı. Sanat hayatım boyunca milli ve manevi değerlerime öncelik verdim. Bu da bazı çevrelerin hoşuna gitmedi. Oyunlarımın repertuvarını ben yapıyordum ama eleştiriler Melih beye gidiyordu. Melih bey gittikten sonra yalnız kaldım. Bana görev sürem boyunca destek veren sayın Gökçek'ti. Bugüne kadar Ankara'da sanat yapabileceğim bütün imkanları bana sunan sayın Gökçek'in çekilmesi ile birlikte sorunlar daha da çoğaldı. Kaderimizde bu varmış. Seçimleri CHP kazandı. Tabii ki beni göreve getiren insanlar ayrılınca yeni başkanı sevenler de farklı gözle bakmaya başladı. Açıkçası biraz canım yandı. Böyle olmaması gerekirdi. İnsanlar beni tebessümle uğurlayabilirdi."

'Melih beyin kurduğu tiyatro olması sebebi ile salonumuz bir süre boş kaldı'

"Ankara'da tiyatroyu ve sanatı seven büyük bir kitle olmasına rağmen kadroyu Melih bey kurduğu için oyunlarıma gelmediler. Özellikle ilk yıllarda seyirci bulmak da zorlanıyordum. Bunun da bir yolu vardı. Sokak sokak gezerek ben seyircinin ayağına gittim. Ankara'nın dört bir tarafında sokak tiyatroları yaptım. Mücadelemle sokaklardaki insanları tiyatro sahnelerine çekmeyi başardım. Kendi halkımızı sahnemize alıştırdık."

'Bana Melih beyin uşağı olduğumu söylediler'

"Bana görev sürem boyunca Melih beyin uşağı, Melih beyin soytarısı gibi hakaretler ettiler. Ekşi sözlükte falan yazılanları her zaman tebessümle karşıladım. On yıl boyunca yüzlerce oyuncu geldi gitti. Melih bey bana bir gün gelip de bu adamı da kadroya al demedi. Oyunlarıma bir kez bile karışmadı. İşi ve yönetimi tamamıyla bana bıraktı."

Mehmet Tahir İkiler, dün itibariyle 25 yıllık kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı. Çocuk yaşta sahneye çıkan Mehmet Tahir İkiler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Melih Gökçek’in davetiyle Ankara’ya gitmiş ve Belediye Tiyatrosu’nu kurmuştu. Kurucusu olduğu Ankara Büyükşehir Belediye Tiyatrosu’nda 1994’ten bu yana Genel Sanat Yönetmenliği görevini yürüten İkiler, Mansur Yavaş’ın başkan seçilmesiyle birlikte sol görüşlü sanatçıların yoğun baskısı altında kalmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:13
  1. Ankara
  2. mehmet tahir ikiler
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