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Gündem Solcuları savunan Deniz Zeyrek alay konusu oldu
Gündem

Solcuları savunan Deniz Zeyrek alay konusu oldu

Halk TV canlı yayınında solcuların Boğaz köprülerine hiçbir zaman karşı olmadığını söyleyen Sözcü yazarı Deniz Zeyrek rezil oldu. Arşivden çıkan belgeler Zeyrek’i yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 15:37:00 - 2021-04-18 16:29:12

 yeniakit.com.tr 

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, çıktığı Halk TV canlı yayınında Boğaz köprüleri ile ilgili yaptığı açıklamalarla alay konusu oldu. Programda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü’ne karşı olan solcuları savunan Zeyrek, işi daha da ileri götürerek solcuların hiçbir zaman Boğaz köprülerine karşı olmadığını savundu. Oysa arşivden çıkanlar solcuların köprülere karşı olmadığını iddia eden Deniz Zeyrek’i yalanladı. Boğaz köprüleri yapılmadan önce, CHP’nin başını çektiği istemezükçü kafanın o zaman da köprülere karşı olduğunu gösteren birçok belge ortaya çıktı.

İşte Deniz Zeyrek'i yalanlayan o belgeler

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Yorumlar

Adnan Polatcan

... benim aklıma şimdi neden kanal İstanbul geldi...?
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