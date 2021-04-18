Solcuları savunan Deniz Zeyrek alay konusu oldu

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Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, çıktığı Halk TV canlı yayınında Boğaz köprüleri ile ilgili yaptığı açıklamalarla alay konusu oldu. Programda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü’ne karşı olan solcuları savunan Zeyrek, işi daha da ileri götürerek solcuların hiçbir zaman Boğaz köprülerine karşı olmadığını savundu. Oysa arşivden çıkanlar solcuların köprülere karşı olmadığını iddia eden Deniz Zeyrek’i yalanladı. Boğaz köprüleri yapılmadan önce, CHP’nin başını çektiği istemezükçü kafanın o zaman da köprülere karşı olduğunu gösteren birçok belge ortaya çıktı.

İşte Deniz Zeyrek'i yalanlayan o belgeler