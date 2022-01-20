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Gündem Solcular ve komünistler anlaşamadı! İttifak kurulmadan dağılıyor
Gündem

Solcular ve komünistler anlaşamadı! İttifak kurulmadan dağılıyor

Millet İttifakı'nın paydaşlarından terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin çağrısı sonrası sol ve komünist 8 parti ile oluşum ittifak için bir araya geldi. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın yaptığı açıklamaya göre; ittifak kurulmadan yerle bir oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 13:43:00 -
Solcular ve komünistler anlaşamadı! İttifak kurulmadan dağılıyor

 yeniakit.com.tr 

2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı adayını belirledi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de içerisinde yer aldığı CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nda aday tartışmaları ise devam ediyor.

Gelecek Parti ve DEVA Partisi ise bu süreçte Millet İttifakı'nda yer almak için bakanlıklar istiyor.

Tüm bu gelişmeler ele alındığında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Zillet' olarak tanımladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmenin dışında başka bir ortak pardaları bulunmayan partilerin yer aldığı Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanlığı adaylığı için kavga son ana kadar sürecek gibi görünüyor.

Solcular ve komünistler anlaşamadı

Millet İttifakı'nın paydaşlarından HDP'nin çağrısı sonrası sol ve komünist 8 parti ile oluşum ittifak için bir araya geldi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın yaptığı açıklamaya göre; ittifak kurulmadan yerle bir oldu.

Okuyan şu açıklamayı yaptı:

“Bir ittifak oluşturmak için laiklik, antiemperyalizm ve sınıf ekseni kırmızı çizgilerimiz. Bileşenlerle böyle bir ortaklığın yakalanmasını mümkün görmedik”

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan

 

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