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Siyaset Solcular, Kemal'i alaya aldı!
Siyaset

Solcular, Kemal'i alaya aldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı, sol mahallede dalga konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 13:53:00 - 2021-11-19 13:53:21
Solcular, Kemal'i alaya aldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mütedeyyin kesimden oy kapabilmek için ortaya attığı "helalleşme" teranesiyle kendi kesimini partiye küstürdü. Solcular, Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla adeta alay etmeye başladı.

Cumhuriyet'te köşe yazan Ali Sirmen, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasını, anlattığı bir fıkrayla alaya aldı.

Sirmen'in yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Adamın biri bir eski lamba bulmuş, meğerse sihirliymiş, tozunu almak için silerken içinden bir cin çıkmış ve malum soruyu sormuş:

- Dile benden ne dilersen!

Adam şaşkınlıkla yanıtlamış:

- Özür dilerim.

- Al sana bir mahcup demokrat daha, demiş cin, bugün de bahtımız bunlardan açıldı.

Şimdi adamın adının Kemal mi olduğunu sorduğunuzu duyar gibi oluyorum.

Evet, öykü Kemal Kılıçdaroğlu’nun, helalleşme çağrısı üzerine oluşmuştur.

Helalleşme çağrısı biraz da pişmanlık ve özür içerir. CHP Genel Başkanı’nın çağrısına görüşüne, aklına, yetkinliğine güvendiğim kişilerin çoğundan olumsuz tepki geldi. Geniş çapta katıldığım bu eleştirileri ayrıntılarıyla burada yinelemeyeceğim.

Kılıçdaroğlu’nun çağrısındaki büyük uzlaşmanın kapısını açmayı amaçlayan iyi niyeti görmemek mümkün değil.

Ama cehenneme giden yolların iyi niyet taşlarıyla döşeli olduğunun sık tekrarlandığı siyasette, iyi niyetin tek başına yeterli olamayacağını da görmezden gelemeyiz.

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