Solcular bu sefer de Temel'i tanımadı! Madımak davasında Karamollaoğlu kararı

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Madımak olayıyla ilgili ana davdan dosyaları ayrılan Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karakaş'ın yargılanmalarına devam edildi. Ankara'daki duruşmaya; müşteki sıfatıyla Hüseyin Karababa, müdahil ailelerinin avukatları, Tunceli Dayanışma ve Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Ankara Divriği Kültür Derneği'nin avukatları ve milletvekilleri katıldı.

Temel'i de tanımadılar!

Solcuların avukatı Coşkun Özgür Piroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile dönemin başbakanı Tansu Çiller'in davaya tanık olarak çağrılıp dinlenmesini talep etti. Avukat Hüsniye Şimşek ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta gerçekleştirilen etkinlikle ilgili program konusunda hangi derneklerle işbirliğine gidildiğine, kimlerin davetli olarak katıldığına dair bilgi ve belgelerin istenmesini talep etti.

Mahkeme, Temel Karamollaoğlu ve Tansu Çiller'in dinlenmesi talebinin reddine, etkinlikteki bilgi ve belgelerin bakanlıktan istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.