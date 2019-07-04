Solcu T24, hortumcu Cem Uzan'ın avukatlığına soyundu
Solcu T24, hortumcu Cem Uzan'ın Fransız avukatı Matthias Pujos'un "Türkiye'nin bu konuları konuşmak için Uzan'la masaya oturmasının zamanı geldi" şeklindeki sözlerini spotuna taşıdı.04 Temmuz 2019 Perşembe 18:12
Sözde haber sitesi T24, 2009 yılında Türkiye'yi terk ederek Fransa'da yaşayan hortumcu Cem Uzan'ın avukatlığına soyundu.
Türkiye'nin, kaçırılan hisse senetlerini Cem Uzan'dan almak için açtığı ve Fransa'da görülen dava ile ilgili solcu T24, tarafını belli etti.
T24, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) dava açtığı hortumcu Uzan'ın Fransız avukatı Matthias Pujos'un "Türkiye'nin bu konuları konuşmak için Uzan'la masaya oturmasının zamanı geldi" şeklindeki sözlerini spotuna taşıdı.
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