Solcu medyanın ahlakı bu kadar! İçeriği değiştiren Oda tv böyle enselendi

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Sol medyanın ahlak yoksunluğu bir kez daha tescillendi. Kaleme aldığı yazısında Cumartesi anneleri ile Diyarbakır’da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anneleri karşılaştıran gazetemi yazarı Ali Karahasanoğlu, makalesini haberleştiren Karanlık Odatv, CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın baskısı üzerine haberi yayında kaldırarak aynı linke Tanal’ın Karahasanoğlu’na yalanlarla saldırdığı iftira dolu isnatlarını yerleştirdi.

Linki değiştirmeyi unuttular

Tanal’ın baskısı sonucu Karahasanoğlu’nun açıklamalarının yer aldığı haber içeriğini Tanal’ın yalan ve iftiraları ile değiştiren Odatv, haberin link başlığındaki "Akit yazarından CHP'li vekillere: ulan öküzler" ifadesini silmeyi unutunca, yapılan ahlak dışı hareket ortaya çıktı. Bu link ile değiştirilen haber içeriğinde, Mahmut Tanal'ın, yazarımıza "fakültede sınıf arkadaşımdı" diye başlayıp, yaptığı hakaretler yayınlandı.

İP tandanslı ve solcu siteler iftiralara balıklama daldı

Odatv’nin bu haberi sonrası abc, Birgün gazetesi, Tele1, Yeniçağ gazetesi, internethaber gibi ve solcu ve tandanslı sitelere adeta sıraya girerek, Mahmut Tanal'ın iftiralarını doğru gibi haberleştirdi.

Dünkü yazısında, "Ben Tanal ile aynı sınıfta değildim, ondan bir yıl önce girdim ve mezun oldum" diyen Karahasanoğlu'nun cevabı ise, solak-sözde ülkücü bu medyanın hiçbirisinde yer almadı. Tanal'ın yalan açıklamalarını büyük bir iştahla yayınlayan, ancak Karahasanoğlu'nun cevaplarını ise görmezden gelen solcu-sözde ülkücü medyanın etik anlayışı kimlerin kimlerle hangi karanlık ilişkiler içinde olduğunu da gözler önüne serdi.

Karahasanoğlu, Mahmut Tanal'a şu cevabı vermişti:

CHP’nin gölgesinden korkan eziğine okkalı cevap: Bu Mahmut, o Mahmut!