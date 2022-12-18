Solcu gruplar tarikat ve cemaatlere tehditler savurdu! 'Başınıza yıkacağız'

yeniakit.com.tr

SOL Parti İzmir İl Örgütü, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken evlendirdiği iftirası üzerinden tarikat ve cemaatleri hedef aldı.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iftirası, İslam düşmanlarını harekete geçirdi. Sokak sokak gezerek tarikat ve cemaatleri hedef gösteren sol gruplar, bu kez İzmir'de toplandı. İstanbul'da sokaklarda bağıra bağıra attıkları sloganlarla ortalığı karıştırmaya çalışan SOL Partililer. "Karanlığa teslim olmayacağız', 'Kahrolsun şeriat yaşasın laiklik', 'Tarikat düzenine son' sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

İktidarı hedef aldı

Yürüyüşün ardından konuşma yapan SOL Parti Meclis üyesi Barış İnce, "Bu karanlık olayın sorumlusu AK Parti iktidarıdır" sözleriyle iktidarı hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

Kadınların giyiminde tahrik unsuru arayanların, küçücük çocuklara farklı gözle bakanların, tüm bunlara da dini kılıf bulanların yarattığı düzenin sonucudur. Televizyonlarda vaazlar vererek, şu yaşta evlenilir, bu yaşta birlikte olunur diyerek, çocukları meczupların hedefi haline getiren programlara izin verenlerin sorumluluğudur. 20 yılda tüm kamu kuruluşlarını, eğitim kurumlarını tarikatlara, cemaatlere peşkeş çeken siyasal İslamcı politikaların neticesidir.

Tehditler savurdu: Başınıza yıkacağız

İnce, "Buradan sesleniyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin güvenliği, geleceği için tarikatlar, cemaatler ve bunların rant kapısı olan iktidar tümüyle ülkeden def edilmelidir. Yoksul halkımızı kandırdığınız, çocuklarıyla evlendiğiniz o tarikat düzeninizi, lüks arabalarla gezen şeyhlik zincirinizi, devlet eliyle büyüttüğünüz vakıf şemsiyesindeki şirketlerinizi başınıza yıkacağız. Tüm aydınlık, demokrat, vicdanlı, feraset sahibi yurttaşlarımızı laik bir ülkeyi kurmak için birlikte mücadeleye davet ediyoruz" şeklinde konuşarak tehditler savurdu.

Tarikat ve cemaat provokasyonu

SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen ise, tarikat ve cemaatlere karşı kışkırtıcı ifadeler sarf ederek, "Bugün bu ülkeyi bir tarikat, cemaat karanlığına boğdular. Tarikat meselesi bu memlekette bir iktidar meselesidir. İktidar tüm kaynakları tarikatlara aktararak onları palazlandırdı ve bu memleketin üstüne karabasan gibi çöktüler. Biz laikliği kazanmak için memleketimizi aydınlık geleceğe taşımak için söz veriyoruz. Onun için tarikatıyla, cemaatiyle bu iktidarı hep birlikte göndereceğiz. Laikliği kazanacağız " dedi.