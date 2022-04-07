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Siyaset Solcu gençlik örgütlerinden CHP'li İmamoğlu'na zam protestosu!
Siyaset

Solcu gençlik örgütlerinden CHP'li İmamoğlu'na zam protestosu!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin toplu ulaşım araçlarına yüzde kırklık zammı için Fatih'te bir araya gelen solcu gençlik örgütleri, yapılan fahiş zammı protesto etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 22:39:00 -

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Fatih'teki İBB binası önünde buluşan solcu gençlik örgütleri, toplu ulaşım ücretine yapılan yüzde 40 oranındaki fahiş zammı protesto etti.

'Zamları meşrulaştırmaya çalıştılar'

"Ücretsiz ve nitelikli ulaşım haktır, satılamaz" yazılı pankart ve dövizler açan grubun basın açıklamasında, "Fahiş ücretleri kabul etmiyoruz." denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sosyal medyada ve televizyonlarda ulaşıma getirilmek istenen zamlar bizzat yetkililer tarafından mecburi ve haklı gösterilmeye, meşrulaştırılmaya çalışıldı. Fahiş ücretleri ve en temel insani hakların satılmasını kabul etmiyoruz.

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