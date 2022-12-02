Solaklara şirin görünme çabası! Hüseyin Baş'tan rezil ima

Yeni Akit Ankara

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, son günlerde artan sahte doktor haberlerini bahane ederek yaptığı paylaşımda, CHP, HDP ve aşırı sol çevrelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversitesi diplomasının sahte olduğu iftiralarına ortak olma sefaletine düştü. Mütedeyyin vatandaşlara yönelik uzun süre siyaset yapan Haydar Baş’ın vefatıyla koltuğu devralan Hüseyin Baş, “Diploması olmayan ne insanlar gördü bu ülke” deme cüretini gösterdi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım su şekilde, “Diploması olmayan doktora neden bu kadar şaşırıyoruz? Diploması olmayan ne insanlar gördü bu ülke” BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın paylaşımı vatandaşlardan büyük tepki çekti.