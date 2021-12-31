Solaklar hedef gösteriyor, Taşgetiren taşlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda yaptığı yarım saati aşkın konuşmasından “Sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın. Biz kendimiz yapmıyoruz. Biz inanıyoruz ki, bize yaptıran Allah’tır. Bize yaptıran Allah’tır. Bize yaptıran Allah’tır." sözlerini cımbızlayan ve konuyu farklı eksene çekmeye çalışan solcuların kayığına, kendisini "dindar" olarak tanımlayan Ahmet Taşgetiren de bindi. Gayretullaha dokunan eylem ve söylemleri yıllardır şaşkınlıkla izlenen Taşgetiren, Soylu'yu aklınca "Allah ile siyaset" yapmakla itham etti. İşte o ikiyüzlü yazı:

" “Bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır!!!”

Nereye koymalı bu ifadeyi?

Nass’ın neresine düşer bu söz?

Fıkh’ın meselesi mi, Kelam’ın mı, Felsefe’nin mi?

Hocalarımız fetva vermeli bu işe?

Hallac’ı Mansur’un dramatik sonunu hazırlayan “Ene’l Hak – Ben Hakk’ım” ile bir alakası var mı mesela?

Vahdet-i vücut’tan mı yola çıktı bunu söyleyen panteizmden mi?

Siyaset mi var bu sözde, keskin inanç mı?

Pazarlama tekniği neresine düşer bu sözün?

Böyle bir sözü başka hangi bakan söyler, hangi Ak Parti milletvekili ya da iktidara destek veren hangi insan?

(...) İçişleri Bakanı Soylu eylemleri – söylemleri ile her gün biraz daha şaşırtıyor. Hitap ettiği kitleyi coşturmuş ki sözlerine alkışlar ve haykırışlar eşlik ediyor.

Bizim dini muhitlerde “Allahçılar” diye bir tabir vardır. Kimi vaizler konuşmalarının etkili olması ve şöhretlerinin yayılması için eski parayla 2.5 liraya adam tutar, bu adamlar konuşma sırasında mesela Vaiz’in heyecan dozunun arttığı bir zamanda “Allaaaah” diye bağırırlarmış. Zaman içinde vaizin şöhreti artar “Adam bir konuşmada on kere Allah dedirtiyor” gibi sözler dolaşmaya başlarmış.

Ben işin siyaset alanına yansıması yanında cemaati heyecana getirmesi bakımından bu tür uyanıklık hamlelerini yine de sevimli bulur, güler geçerim. Ne de olsa her işin bir piyasası var!

Ama nasıl diyeyim bilmiyorum “Allah ile siyaset” nasıl bir şey? (...)"