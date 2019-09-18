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Solak zihniyetin algı operasyonu çöktü! Haberler asparagas çıktı

Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi ile Oda tv adlı sözde haber sitesinin, AK Partili belediyelerin borç ödemek için camileri satılığa çıkardığı yönündeki haberleri asparagas çıktı. Camileri ahıra çeviren zihniyetin bu yalanlarını Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan basına açıklama yaparak bir bir anlattı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 15:04

Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi ile Oda tv internet sitesi, AK Partili belediyelerin borç ödemek için camileri satılığa çıkardığı yönündeki haberleriyle büyük algı operasyonuna imza attı. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, cami devrini siyasi malzeme yapan CHP yandaşı medyanın yalanlarını bir bir deşifre etti. Ramazan Bahçavan, "Dursunbey Belediyesi'nin Maliye'ye borcu yok" ifadelerini kullandı.

İşte o yalan haberler

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin, Balıkesir'in AK Partili Dursunbey belediyesinin vergi borçlarına karşılık camileri satışa çıkardığını öne sürdü.

Dursunbey Belediyesi'nin 22 milyon TL'yi geçen borcuna karşılık ilçede bulunan 8 caminin tapularıyla birlikte Maliye Bakanlığı'na devredileceğini Belediye Meclis kararında gördüklerini ifade eden Aytekin, "Bunu CHP'li bir belediye yapsa kıyameti koparırlardı. Ama kendileri bir ibadethaneyi borçtan ötürü satma cüretini sergiliyorlar" dedi.

Başkan Bahçavan açıklamasında, “Sevgili hemşehrilerim, kıymetli vatandaşlarımız. Özellikle son 24 saat içerisinde ‘Dursunbey’de AK Parti'li Belediye Camileri Satıyor’ diye aslı astarı olmayan bir haber duyduk. Bu haberle ilgili işin doğrusu şu şekildedir. Dursunbey ilçemiz 111 tane mahallesi olan ve içerisinde 174 adet cami ve ibadethanesi olan, bu konuda da halkın çok duyarlı olduğu bir yer. Bu 174 tane camimizin ve mescidimizin yüzde sekseninin üzerindeki kısmı Maliye hazinesine ait. Bunların belli kısmı Vakıflar Genel Müdürlüğüne, belli kısmı şahısların, belli kısmı da dernek kurup cami yapan derneklere ait. Bunların 8 tanesi de Dursunbey Belediyemize ait. Camilerin taşınmazı değil arsası belediyemize ait. Biz de üzerinde hayırseverlerimizin, Diyanetimizin, müftülüğümüzün veya vatandaşlarımızın yaptırmış olduğu camilerin 8 tane arsasını bunların gerçek sahibi olan Maliye hazinesine verelim diye rutin bir karar aldık. Bu kararımız Türkiye’de alınan ilk karar değil. Tüm ülkedeki belediyelerimizin çoğu bu kararları daha geçmiş dönemlerde almışlar” dedi.

Diğer belediyelerin almış olduğu kararlarla ilgili de araştırma yaptıklarını ifade eden Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinde 29 Ocak 2019 tarihinde Balıkesir’de bu şekilde olan camilerin arsalarının hazineye verilmesi ile ilgili kararın alındığını da hatırlattı. Hazinenin bu tür yerleri camilere ve mescitlere tahsislerini verdiğini de hatırlatan Başkan Bahçavan, Dursunbey’de bulunan 174 camiyi her bayram öncesi belediye olarak temizlik, bakım onarım yapıldığını ve yeni yapılan camilere de yardımda bulunduklarını ifade etti.

Bu tür asparagas haberler ile bir gündem oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, “Camileri siyasete alet etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim vergi borcumuz karşılığında camilerin satılacağı ile ilgili asparagas haberler yaptılar. 22 milyonun üzerinde bizim vergi borcumuz olduğunu iddia ettiler” dedi.

Bu tür haberler yapılmadan önce haberin gerçeğinin öğrenilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Bahçavan, belediyenin Maliye’ye olan borcunun 700 bin TL civarında olduğunu, Maliye’den KDV alacağının ise 3 milyon olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 15:04
  1. Sözcü
  2. Cumhuriyet gazetesi
  3. Oda tv
  4. AK Parti
  5. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan
  6. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin
  7. Dursunbey Belediyesi
  8. Maliye Bakanlığı
  9. Camiler satılıyor

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