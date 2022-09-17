Solak oyuncudan bomba itiraf! Bu da çağdaş yaşamcılara kapak olsun

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı eleştiriyle gündem olan solak oyuncu Fırat Tanış'tan bomba bir itiraf geldi.

Geniş Aile, İstanbullu Gelin, Ihlamurlar Altında gibi birçok yapımda rol alan Tanış, NTV’de yayınlanan ‘Empati’ programına konuk oldu. Tanış, kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Mümtaz Taylan’ın alkol tedavisi gördüğü dönem hatırlatılıp, “Tedavi görmeseydin yine aynı yerde olabilir miydin?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Olamazdım. Ben bu konuda çalışan, kendisiyle ilgili çalışma yapmak isteyen tanımadığım insanlara örnek olmamın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi potansiyelinizin farkına varmanız için bağımlı değil bağımsız olmanız gerek. Kim bilir nerede ne olurdum bilmiyorum ama, bu olmazdı yani.”