Solak oyuncu herkesi şok etti! Oyumu Erdoğan'a veririm

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu Nihal Yalçın, gündeme dair sessiz kalmadı. Meral Akşener’in 6’lı Masa’ya rest çekmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nihal Yalçın paylaşımını ise daha sonra sildi.

“Daha güçlü bir aday yok benim için”

Millet İttifakı’nda Kılıçdaroğlu’ndan daha güçlü bir aday olmadığını belirten oyuncu, “Kemal Kılıçdaroğlu yıllarca yeterince bağırmıyor diye eleştirildi. Hakaret etmiyor, küfretmiyor diye. Daha güçlü bir aday yok benim için. 6’lı Masa’dan herhangi birine ya da ülkücü birine verecek oyum yok. Onun yerine Recep Tayyip Erdoğan’la yola devam etmeyi tercih ederim. Maceraya gerek yok” ifadelerini kullandı.

Paylaşımını silen Nihal Yalçın daha sonra ise “Mommy’nizi de alın, gidin” paylaşımı yaptı.

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