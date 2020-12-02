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Gündem Solak medyanın 'suikast' PR'ına Ekrem İmamoğlu yeni uyandı
Gündem

Solak medyanın 'suikast' PR'ına Ekrem İmamoğlu yeni uyandı

CHP'de yaşanan tecavüz skandalı başta olmak üzere diğer olayların üstünü örtmek için Odatv'nin ortaya attığı, sol medyanın köpürttüğü 'suikast' haberiyle ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 22:42:00 -
Solak medyanın 'suikast' PR'ına Ekrem İmamoğlu yeni uyandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında, kendisine yönelik suikast hazırlığı iddialarına ilişkin konuştu. Konuyla ilgili bir istihbarat notunun olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Baktım ki benim hareket alanımla ilgili tedbir alıyorlar. Bu konuda uyarılar sıklaşınca 'Ne oluyor arkadaşlar' dedim" ifadesini kullandı.

EGM'den ve Bakanlıktan yalanlama

Solak medyanın ortaya attığı, terör örgütü DEAŞ tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceği yönünde haberler yer almıştı. EGM'den gelen yalanlamanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları yalanladı. CHP'de meydana gelen tecavüz skandallarının üstünü örtmek için ortaya atılan iddialara Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

İmamoğlu'ndan suikast açıklaması

Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu programa konuk olan İmamoğlu, "Normal yaşamımda benim bundan haberim yok, zaten bu tür olayları çok da gerekmedikçe benimle paylaşmıyor yönetici arkadaşlarım" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Bir istihbarat notu var, deniliyor ki, 'Evet böyle bir tehdit istihbaratı var, bununla ilgili gerekli tedbirleri alın'. Adı geçen terör örgütlerinin ismi veriliyor.
Baktım ki benim hareket alanımla ilgili tedbir alıyorlar. Bu konuda uyarılar sıklaşınca 'Ne oluyor arkadaşlar' dedim, böyle bir notun geldiğini emniyet tarafından, kendilerinin de bunu ekine koyarak valiliği bilgilendirme ve tedbir almak gerekiyorsa tedbir alma noktasında valiliğe bir yazı yazdıklarını bana anlattılar. Konu bizde bu kadar, konuyla ilgili başka hiçbir detay yok.

Çıkan haberlerde başka detaylar da var, bu bilgilerin muhatabı İçişleri Bakanlığı, emniyet güçlerimiz. Benim şu an aktarabileceğim şeyler bunlar"

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