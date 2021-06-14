Solak medyanın 'iğrenç' zihniyeti: Sevgili olsun ama evli olmasın!

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18 yaşından küçük çocukları magazine malzeme eden Sözcü'de kalem oynatan Soner Yalçın'ın sitesi Odatv, 18 yaş altı genç evlilik mağdurlarının haklarının savunulmasını hedef aldı.

Kadınları kocasız, binlerce evladı da babasız bırakarak genç yaşta evlenenleri mağdur eden yasaya tepkiler sürüyor. Kocaları hapiste olduğu için maddi ve manevi sıkıntı çeken kadınlar, yasanın lehlerinde değişmesini beklerken; solak medya 'çocuk evlilik' propagandasını sürdürüyor.

"Allah'ın helal kıldığını insanoğlu haram kılıyor"

Odatv, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun genç yaşta evlilik mağduru yaşayanlarla ilgili açıklamalarını alarak 'nikah' yoluyla evliliği hedef aldı.

Yapıcıoğlu, genç yaşta Allah'ın helal kıldığı 'nikah' ile hayatlarını birleştirenlerin yasalarla mağdur edildiğine dikkat çekerek “Allah-u Teâlâ bir hususu helal kılmışsa insanoğlu kimdir ki onu haram kılıyor! Rabbimiz zinayı yasaklarken yasalar serbest bırakıyor. Rabbimiz yine nikâhı helal kılmışken yasalar genç yaşta evlenenlere tecavüzcü damgası vuruyor” ifadelerini kullandı.

Solak medyanın derdi 'yaş' değil 'nikah'

Erken yaşta, kendi rızalarıyla meşru bir şekilde yuva kuran gençler için ‘çocuk evlilik’ kavramını kullanan laikçi-sol medya; 18 yaşından küçüklerin gayrimeşru yollarla birlikteliğini ise ballandıra ballandıra veriyor.

18 yaşından küçük kızları, adeta 'salyalarını akıtarak' okuyuculara pazarlamaya çalışan solak medyanın; nikahsız birliktelikler için 'sevgili', 'aşk dedikodusu', 'ilişki' gibi magazinsel cümlelerle vermesi dertlerinin 'yaş' değil 'nikah' olduğunu yeniden gösterdi.

18 yaşından küçük kızları 'pazarlıyor'

Derin Talu'nun fotoğrafları için daha 15 yaşındayken 'cesur pozlar', 'mayolu pozları çok konuşuldu', 'uzun bacaklarına çok sayıda yorum' gibi ifadelerinin yanı sıra yine 18 yaşından küçükken Aleyna Tilki için, 'aşk yaşadığı iddia edilen Emrah Karaduman ile...' şeklinde söylemlere yer veren solak medya, 18 yaşından küçükken meşru şekilde hayatlarını birleştirenler için ise 'çocuk evlilik' mağduriyeti oynuyor.

'Sevgili olsun ama evli olmasın' şeklinde iğrenç zihniyete sahip olan solak medyanın bazı haberleri: