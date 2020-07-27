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Solak medyanın 'Ayasofya' provokasyonu elinde patladı!

Yeni Söz gazetesi eski yazarlarından Hasret Yıldırım’ın Ayasofya Camii önünde verdiği röportajda Mustafa Kemal’in yakın dostu Falih Rıfkı Atay’ın sözlerini aktararak yaptığı konuşma, solak medya tarafından provokasyon malzemesi yapıldı. Ayasofya’nın açılmasını hazmedemeyen kemalistler, Yıldırım üzerinden dindar insanlara kin kustu.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 15:07:00 - 2020-07-27 15:11:47
Solak medyanın 'Ayasofya' provokasyonu elinde patladı!

 Yeniakit.com.tr 

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını içine sindiremeyen Kemalistler, milletin tepkisinden çekindikleri için Ayasofya Camii’nin açılmasıyla ilgili Mustafa Kemal üzerinden algı operasyonu çekiyor.

Falih Rıfkı Atay'ın sözlerinin hesabı, Yıldırım'dan soruluyor

Bir dönem Yeni Söz gazetesinde de yazılar yazan Hasret Yıldırım, Ayasofya Camii önünde verdiği bir röportajda, Falih Rıfkı Atay'ın kitabındaki, ilerde Ayasofya'nın açılması ihtimali ile ilgili sarfettiği tespiti tekrarlamıştı. Falih Rıfkı Atay'ın kitabındaki "Ayasofya’nın camiye çevrilmesi demek; Mustafa Kemal’in mezarının açılarak kemiklerinin sokağa atılması demektir." cümlesini hatırlatan Hasret Yıldırım'ı, sol medya lince tabi tuttu.

Mustafa Kemal’in yakın dostu, milletvekili gazeteci ve yazar Falih Rıfkı Atay’ın sözlerini aktaran Yıldırım’ın konuşmasını fırsat bilen solak medya, o ifadeler sanki ilk defa söylenmiş gibi lanse ederek sosyal medya üzerinden kirli bir provokasyona kalkıştı.

İşte solak medyada yer alan o provokatif haberler;


Sözün asıl sahibi: Falih Rıfkı Atay

Solak medyanın linç etmek amacıyla Hasret Yıldırım’a aitmiş gibi aktardığı ifadeler gerçekte Mustafa Kemal’in yakın dostu Falih Rıfkı Atay’ın “Babanız Atatürk, Bayrak, Atatürkçülük nedir, Atatürk ne idi” adlı kitabında geçiyor.

Kitabın 21. Sayfasında Atay, Ayasofya’nın açılmasıyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor;

"Ayasofya şeriatçılığa doğru giden kaba, kara ve koyu Atatürk düşmanları tarafından zorlanan bir kapıdır. Bu kapıyı kırmak, Atatürk'ün kabrini eşip kemiklerini çıkararak yakmak demektir."

Asıl amaç farklı

Hasret Yıldırım üzerinden Ayasofya’nın ibadete açılmasını provoke etmeye çalışan kemalist medya söz konusu ifadelerin asıl sahibi Mustafa Kemal’in yakın arkadaşı Falih Rıfkı Atay’dan hiç bir şekilde bahsetmemesi asıl amacın farklı olduğunu gösterdi.

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Yorumlar

ali

İşleri videolardan 3 saniye kesip başlık atmak olanlar adamın videosunu izlese ben demiyorum falih rıfkının düşüncesi dediğini görürler. Ancak laik yobazları galeyana getirmek için 3 kelimeyi al bayraklaştır sür piyasaya.
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