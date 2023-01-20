Solak medyada 'kardeş kavgası'! Bu yüzden birbirlerine girdiler

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, muhalefetteki bölünmenin fondaş medyadaki yansımalarına dair her gün yeni bir skandalın patlak verdiğine dikkat çekti. Altınok, şunları kaydetti:

"Muhalefetteki bölünmenin fondaş medyadaki yansımalarına dair her gün bir skandal patlak veriyor. Son olarak Serdar Akinan katıldığı bir programda şunları söyledi:

"Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Sezgin Baran Korkmaz'la son derece yakın. Bir TIR yakalanmış, içinde uyuşturucu var, operasyonu yapan da Cafer Mahiroğlu."

Yenilir yutulur bir iddia değil ama muhataplarından tık yok.

Cevap dediysem, Halk TV ekibi, Akinan hakkında ne açıklayacak onu merak ediyoruz.

Zira medyadaki muhalefet soslu rant kavgası iyice çığırından çıktı."