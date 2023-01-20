  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Solak medyada 'kardeş kavgası'! Bu yüzden birbirlerine girdiler
Medya

Solak medyada 'kardeş kavgası'! Bu yüzden birbirlerine girdiler

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, muhalefetteki bölünmenin fondaş medyadaki yansımalarına dair her gün yeni bir skandalın patlak verdiğine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 11:12:00 -
Solak medyada 'kardeş kavgası'! Bu yüzden birbirlerine girdiler

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, muhalefetteki bölünmenin fondaş medyadaki yansımalarına dair her gün yeni bir skandalın patlak verdiğine dikkat çekti. Altınok, şunları kaydetti:

"Muhalefetteki bölünmenin fondaş medyadaki yansımalarına dair her gün bir skandal patlak veriyor. Son olarak Serdar Akinan katıldığı bir programda şunları söyledi:

"Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Sezgin Baran Korkmaz'la son derece yakın. Bir TIR yakalanmış, içinde uyuşturucu var, operasyonu yapan da Cafer Mahiroğlu."

Yenilir yutulur bir iddia değil ama muhataplarından tık yok.

Cevap dediysem, Halk TV ekibi, Akinan hakkında ne açıklayacak onu merak ediyoruz.

Zira medyadaki muhalefet soslu rant kavgası iyice çığırından çıktı."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23