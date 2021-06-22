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Gündem Solak mahallede lağımlar patlayınca İsmail Saymaz üzüldü!
Gündem

Solak mahallede lağımlar patlayınca İsmail Saymaz üzüldü!

Suç örgütü lideri tarafından gündeme getirilen palavralar hava da kalıp, iddialar solak gazetecilere uzanınca, solak mahallede patlayan lağımı durduramayan İsmail Saymaz, üzüntüsünü sosyal medyada dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 15:28:00 - 2021-06-22 15:31:54
Solak mahallede lağımlar patlayınca İsmail Saymaz üzüldü!

Sedat Peker’in yayınladığı videolar ile ortaya attığı mesnetsiz iddialar havada kalınca, bazı gazeteciler ile ilgili iddiaların solak mahalleye de sıçraması gündeme bomba gibi düştü.

Peker’in iddialarında sarılan solak gazeteciler, kendi mahallelerinde patlayan lağımı durduramayınca üzüntüye boğuldu.

Saymaz üzüldü

‘Gazeteci’ İsmail Saymaz sosyal medyadan “Türkiye’nin konuştuğu ciddi skandalları biz gazeteciler mahalle kavgası çıkartarak mundar ettik. Şimdi ne Kutlu Adalı cinayeti, ne Suriye’ye giden silahlar, ne uyuşturucu trafiği, ne de çökülen marina konuşuluyor. Varsa yoksa gazeteci kavgası... Yazık oldu” mesajını paylaştı.

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