Solak kesimden 'Help Turkey' paylaşımı yapmayanlara linç

Türkiye yurdun dört bir yanında patlak veren yangınlar ile mücadele ederken bu felaketten siyasi rant peşinde koşanlar da boş durmadı.

Sosyal medyada tek bir elden çıkan ve sözde Türkiye’ye dünya ülkelerinden yardım istenen “Help Turkey” kampanyası başlatıldı. Aynı fotolar ve aynı cümlelerle yüzbinlerce paylaşım yapıldı.

Ancak tüm dünyaya Türkiye’ye yardım edilmesi konusunda çağrı yapılan paylaşımlarda Türkiye alenen aciz bir ülke olarak gösterildi ve diğer ülkelere müdahale çağrısında bulunuldu. Sanat camiasındanda birçok isim bu sözde yardım kampanyasına paylaşımları ile destek oldu.

Skandal kampanyaya destek olmayan sanatçılar ise sözde özgürlükçü solak kesim tarafından adeta linç edildi.

Tepki gösterince linci yediler

Şarkıcı Nilüfer, sosyal medyada paylaşılan Help Turkey etiketine tepki göstererek, "Türkiye'nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi benim milli duygularımı yaralıyor" dedi.

Nilüfer gibi Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat "Bu yardım çağrısı çok ağrıma gitti. Vatanım bu acziyete düşecek ülke değildi. Onun için o yardım çağrısını paylaşmayacağım" dedi.

Şehrazat’a destek, oyuncu Nilgün Belgün’den geldi. Belgün, “Benim de ağrıma gitti ben de paylaşmayacağım” diye yazdı.

Solak kesimden mobing

Bu paylaşımlar üzerine solak kesin bugüne kadar pohpohladıkları isimlere sırt çevirdiler. Sosyal medyada magazin paylaşımları yapan bir sayfa Nilüfer’in şarkılarını boykot edeceklerini duyurdu.

Skandal mesajda “Bu profilde bir daha Nilüfer ile ilgili paylaşım yapmıyoruz” denildi.

Sanat camiasının tekellerinde olduğunu zanneden sözde özgürlükçü solak kesim, en küçük bir görüş farklılığına bile tahammüllerinin olmadığını bir kez daha gösterdi.