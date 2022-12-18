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Medya Solak Birgün gazetesinde skandal tarikat ve cemaat yazısı
Medya

Solak Birgün gazetesinde skandal tarikat ve cemaat yazısı

Solak Birgün gazetesinde kalem oynatan Bahadır Özgür, "sosyolojik tahlil" ayağına yatıp özelde tarikat ve cemaatlere, genelde ise İslam'a olan kinini kustu.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 13:13:00 -
Solak Birgün gazetesinde skandal tarikat ve cemaat yazısı

Solak Birgün gazetesinde kalem oynatan Bahadır Özgür, "sosyolojik tahlil" ayağına yatıp özelde tarikat ve cemaatlere, genelde ise İslam'a olan kinini kustu. 

Özgür, maksatlı yazısında, özetle şunları kaydetti:

 

"Tarikatların ekonomik gücüyle Türkiye kapitalizminin dönüşümü arasında esastan bir ilişki var. 50’lerdeki liberalizasyon, 80’lerdeki finansal serbestleşme ve nihayetinde neoliberal dönüşümün AKP eliyle tamamlanması… Bu ekonomik seyirde tarikatların da nasıl evrimleştiğini dikkate almayan bir yüzleşme, meseleyi dinin duygu dünyasına hapseder, onu daha da dokunulmaz kılar. Uzun süredir karşımızda “dünyanın nimetinden bir lokma, makamından bir hırka” almakla yetinecek türde yapılar yok çünkü. Devlet bürokrasisinde hâkimiyet kurmuş, toplumsal artıktan yüklü pay alan, siyasal rejimin omurgasını oluşturan bir ‘tarikat oligarşisi’ duruyor.

(…)

28 Şubat’ın yarattığı toplumsal iklimde geniş bir emekçi kesimini de ardına almış orta ve küçük ölçekli sermayenin ile neredeyse bütün tarikatlar, iktidar uğruna AKP şemsiyesi altında konsolide oldular. Sonuç malum; devamını deneyimliyoruz. Siyasi iktidarları ve bürokrasiyi etkileyen bir konumdan, bizatihi devleti parça parça parsellemiş, kamu kaynaklarını sömürgeleştirmiş ve hatta ekonomi politikalarını belirleyen bir duruma geldiler. İnanç üzerinde kurdukları tekel, iktisadi ve siyasi bir oligarşik güce dönüştü. Haliyle tarikatlarla yüzleşmek, Cumhuriyet’i kuru bir kabuğa çeviren politikalarla, siyasi ve iktisadi rejimle hesaplaşmayı da gerektiriyor."

 

 

 

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Yorumlar

Ziya

At yalanı varsa inananı

Avv

Ulan evlat kıçındaki kazuratınla ilmin olmadığı alanlara girme su derindir boğulursun.
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