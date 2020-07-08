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Gündem

Sol siteler kudurdu! LC Waikiki'den LGBT'li sapkınlara soğuk duş

LC Waikiki yönetimi, LGBT'li eşcinsel sapkınların sembollerinin kullanılmasını yasakladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 14:03:00 - 2020-07-08 14:14:24
Sol siteler kudurdu! LC Waikiki'den LGBT'li sapkınlara soğuk duş

LC Waikiki yönetimi tarafından, çalışanlara gönderilen e-posta ile LGBT’li eşcinsel sapkınları andırdıkları gerekçesiyle “bu sembollerin kesinlikle kullanılmaması“ ve “mutlaka renk sayısının azaltılması” istendiği bildirildi.

Kaçınılması gereken “LGBT sembolleri listesini” de paylaşan yönetim, “tasarım yasakları” başlığıyla gönderdiği e-posta aracılığıyla LGBT'li eşcinsel sapkınlara karşı safını belli etti.

Duyarlı Müslümanlar tarafından takdir toplayan LC Waikiki, sol siteleri kudurttu.

Eşcinsellik (sapkınlık) Kur'an-ı Kerim'de hangi sure ve ayetlerle yasaklanıyor?
Eşcinsellik (sapkınlık) Kur'an-ı Kerim'de hangi sure ve ayetlerle yasaklanıyor?

İSLAM

Eşcinsellik (sapkınlık) Kur'an-ı Kerim'de hangi sure ve ayetlerle yasaklanıyor?

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Yorumlar

Alparslan

Helal olsun.
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son söz

Alışverişlerim bundan sonra LCW den. LCW yöneticilerini kutluyorum.
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