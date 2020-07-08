Sol siteler kudurdu! LC Waikiki'den LGBT'li sapkınlara soğuk duş
LC Waikiki yönetimi, LGBT'li eşcinsel sapkınların sembollerinin kullanılmasını yasakladı.
LC Waikiki yönetimi tarafından, çalışanlara gönderilen e-posta ile LGBT’li eşcinsel sapkınları andırdıkları gerekçesiyle “bu sembollerin kesinlikle kullanılmaması“ ve “mutlaka renk sayısının azaltılması” istendiği bildirildi.
Kaçınılması gereken “LGBT sembolleri listesini” de paylaşan yönetim, “tasarım yasakları” başlığıyla gönderdiği e-posta aracılığıyla LGBT'li eşcinsel sapkınlara karşı safını belli etti.
Duyarlı Müslümanlar tarafından takdir toplayan LC Waikiki, sol siteleri kudurttu.