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Sol medya alçaklıkta tavan yaptı! Gözü yaşlı ailelerin dramına ısrarla 'iddia' diyorlar

Oda Tv, T24, Birgün ve Cumhuriyet gibi sol yayın organları, Diyarbakır'daki ailelerin eylemlerine ilişkin haber yaparken ısrarla ortak bir dille, 'Çocukları PKK tarafından kaçırıldığı İDDİA edilen aileler.." şeklinde 'iddia' ifadesini ön plana çıkartıyorlar. Kullandıkları ifadelerle alçaklığın dibine vuran söz konusu yayın organlarına cevabı, PKK terör örgütü tarafından yayınlanan 'Rehine Videoları' veriyor.

14 Eylül 2019 Cumartesi 21:16

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Evlatları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki eylemleri devam ederken, yapılan eyleme ilişkin tartışmalarda sürüyor.

T24, ODA TV, Birgün, Cumhuriyet ve benzeri sol medyanın Diyarbakır'daki eyleme ilişkin haber yaparken kullandığı ortak dilde 'Çocukları PKK tarafından kaçırıldığı İDDİA edilen aileler.." şeklindeki ifadeleri tepkilere sebep oldu.

Bazı çevrelerle birlikte sol medyada da iddia olarak değerlendirilen kaçırılmaların, PKK terör örgütü tarafından yayınlanmış video görüntüleri ortaya çıktı.

Diyarbakır'daki eylemine devam eden ve evladını PKK terör örgütünden geri isteyen acılı baba Şevket Altıntaş, oğlunun kaçırılmasını yeniakit.com.tr'ye şöyle anlatmıştı:

"Çocuğum Müslüm, askerliğini yaparken usta birliğine katılmak üzere Erzincan'a gidiyordu. 2 Ekim 2015 günü PKK terör örgütünün Tunceli-Pülümür yolundaki yol kesme eyleminde oğlumla birlikte 8 askeri kaçırdılar. Örgüt aynı yılın 31 Aralık gününde sosyal medyadan bir video yayınladı. Videoda oğlumla birlikte 8 kişi vardı. Devletimize 'bakın askerlerinizi rehin alacak kadar güçlüyüz.' mesajı vermek istemişlerdi."

Baba Şevket Altıntaş'ın anlattığı videoda PKK'lı alçakların kaçırdığı Er Müslüm Altıntaş örgütün yayın organı ANF mikrofonuna şunları söylemişti:

"Ben Müslüm Altıntaş. Tunceli Erzincan yolunda yakalandım. 1,5 aylık askerdim. Buradan tüm ailemin ve sevdiklerimin yeni yılını şimdiden kutlarım."

Yeniaakit.com.tr'ye konuşan anne Sadire Özbey de 4 yıl önce kaçırılan Astsubay oğlunu iki kez PKK'lı alçakların yayınladığı videoda izlediğini söylemişti:

"17 Eylül 2015'te Tunceli Pülümür Yolu'ndan gelirken PKK terör örgütü tarafından aracının önü kesildi. Semih'imi dağa götürmüşler. Aracını da yakmışlar. Dördüncü yıl iki gün sonra bitiyor. Kaçırılmasının 5. yılına giriyoruz. Evladımla hiçbir şekilde iletişim kuramadım. Kaçırıldığından beri örgüt iki kez videosunu yayınladı. Sadece o videolarda görme imkanım oldu."

Örgüt tarafından kaçırılan Sadire Anne'nin evladı Astsubay Semih Özbey, hainlerin mikrofonuna şunları söylemişti:

"Ben Semih Özbey. Astsubayım. 17 Eylül 2015 tarihinde Tunceli Pülümür Yolu'nda esir alındım. O günden beri esirim. Yaklaşık 3 aydır esir durumdayım. Hiçbir şekilde ailemden haber almadım. Benim iyi olduğumu bilmelerini istiyorum. Buradan ailemin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın tüm dünyaya barış ve istikrar getirmesini diliyorum."

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 21:16
  1. Tunceli
  2. Erzincan
  3. HDP Diyarbakır İl Binası önündeki eylemler
  4. PKK terör örgütü
  5. T24
  6. ODA TV
  7. Birgün
  8. Cumhuriyet

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