Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi

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Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, ABD gazetesine yazı yazan CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu’nun PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözünü verdiğinin altını çizerek, “Bu ABD’ye eşbaşkanlık başvurusudur” dedi.

Yücel, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu’nun “Siyasi olarak dışlanan gruplar var!” ifadesi üzerine “Sadece PKK ve FETÖ dışlanıyor!” dedi.

Yücel'in CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Washington post için kaleme aldığı yazıyı değerlendirirken, İmamoğlu’nun “FETÖ ve PKK mesajı verdiğinin altını çizdi ve "Bu bir eş başkanlık beyanıdır" dedi.

Yücel sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan biri, Amerikan gazetesine niçin yazı yazar?

Yazının içeriğine bakıyoruz; bazı grupların siyaset yapabilmesinin önünde engel oluşturuldu diyor. Siyaset dışında kalan gruplar. Şu anda Türkiye’de siyasi arenadan kimler itildi kenara? FETÖ ve PKK itildi. O yazının ana kurgusu şu: Bazı grupların siyaset yapması engelleniyor, çoğulculuk engelleniyor. Bir despotluk var Türkiye’de; diktatörlüğe gidiyor Türkiye ve bu süreci durduracak adam benim. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Washington Post’taki yazısı. Aslında bu bir eşbaşkanlık beyanı, eş başkanlık başvurusu; ‘Ben varım’ kendisini gösteriyor, Washington Post’a yazması, kendi ülkesini şikayet etmesinden, gelin bizim işlerimize burnunuzu sokun demesinden başka bir şey değildir. Yazıyı hangi amaçla yazıyor Sayın Ekrem İmamoğlu.”