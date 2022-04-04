Sokullu Mehmet Paşa Camii nerede? Sokullu Mehmet Paşa Camisine nasıl gidilir?

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a getirildiği bilinen Hacerülesved taşından kopan 4 parça, 1571 yılında dönemin sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa adına Kadırga'da yaptırılan camiye konuldu.

Altın çerçeve ile kaplanan parçalar, caminin giriş kapısı üzerindeki mermer taşların ortasında, mihrabın üst kısmında, minbere giriş kapısının üzerinde ve minber kubbesinin altında bulunuyor. Hacerülesved'in Türkiye'deki en büyük parçası ise Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin giriş kapısının üzerinde bulunan saçağın altında yer alıyor. Hz. İsmail'in Ebu Kubeys Dağı'ndan Hacerülesved taşını getirdiğini, Hz.İbrahim'in de Kabe'ye yerleştirdiğini aktararak, taşın tavafın başlangıcı olarak kabul edilmekte. vatandaşların ramazanda Sokullu Mehmed Paşa Camisi ile Kanuni'nin türbesini ziyaret ederek, Hacerülesved taşını görebilmekte.

Sokullu Mehmet Paşa Cami Nerede?

Sokullu Mehmet Paşa Cami, İstanbul şehrinde Kadırga'da yer almaktadır. Tarihi ve dini bakımdan oldukça önemli bir yapı olan Sokullu Mehmet Paşa Cami, Küçük Ayasofya Mahallesi, Şehit Mehmet Paşa yokuşunda 15 numarada bulunmaktadır. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi ise aynı adreste olup Sokullu Mehmet Paşa Cami ile külliyeden oluşan büyük bir eserdir.

Kanuni Sultan Süleyman Türbesi Nerede ve Hangi İldedir?

İstanbul’da yer alan Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, İstanbul’un Eminönü ilçesinde bulunmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman ve diğer aile fertlerinin de yatmış olduğu Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, aynı zamanda meşhur Süleymaniye Caminin olduğu yerde bulunuyor. Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, bu sebeple haftanın her günü ziyaret edilebilmektedir. Kanuni Sultan Süleyman Türbesinin ziyaret saatleri ise Süleymaniye Camiye göre belirlenmiştir. Kanuni Sultan Süleyman Türbesinin ziyaret saatleri 09.00 ile 18.00 arası açıktır.

Sokullu Mehmed Paşa kimdir?

Sokollu veya Sokullu Mehmed Paşa, 1505 - 11 Ekim 1579)), Kanunu Sultan Süleyman döneminde Osmanlı donanmasının Kaptan-ı Deryalığı ve yine I. Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde 14 yıl Osmanlı Devleti'nin sadrazamlığını yapmış Osmanlı devlet adamıdır. I. Süleyman'ın son sadrazamı olmuştur. Hem Osmanlı İmparatorluğu'nun zirvede bulunduğu dönemi simgelemesi itibarıyla hem de icraatları, projeleri ve kişiliği sayesinde en önemli Osmanlı sadrazamlarından biri kabul edilir. II. Selim'in damadı ve Esmehan Sultan'ın eşidir.