Şoklama sırasında ölen hayvan kurban sayılmaz

Milyonlarca Müslüman kurban ibadetini yerine getirmeye hazırlanırken, gelişen teknolojilerle birlikte ortaya çıkan geleneksel yöntemlerin dışında narkoz ve elektroşok uygulamaları hakkında Akit’e özel açıklamalarda bulundu.

Şehirleşen toplumların bazı yeterliliklerini ve yeteneklerini doğal olarak kaybettiğini aktaran İlahiyatçı Özcan Güngör, “Bazı medya organları, geleneksel yöntemlerle kurban kesilmesini ‘canice’ bir eylem olarak gösterme çabasına girmiş durumda. Kurban, imkânı olan ya da gücü yeten ve bu işi bilenler tarafından kesilmesi gerekirken, günümüzde büyük ölçüde, profesyonel bir faaliyete dönüşmüş ve çiftliklerde, modern mezbahalarda kesilmeye başlanmıştır. Gelinen noktada kurbanın en sağlıklı şekilde, eziyet edilmeden kesilebilmesi için bazı önlemlerin alınması şarttır. Doğrusu, kurbanın bilinen yöntemle kesilmesi ancak şartların da günümüze uygun hale getirilmesidir” dedi.

Kurban olmayacağı gibi eti de yenmez

Hayvana eziyet vermemek ve toplumsal düzeni sağlamak maksadıyla kesim anında elektroşok, narkoz gibi yöntemlere Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘DİYK 24.02.2010’ tarihli kararında cevap verildiğini de kaydeden Güngör, şunları söyledi: “Ancak, burada en mühim konu hayvan henüz kesilmeden, şok etkisiyle ölürse, kurban yerine geçmeyeceği ve etinin yenmeyeceğinin bilinmesidir. Çünkü, kurbanın en temel esası kesim esnasında canlı olmasıdır. Bu yüzden işin ehli veterinerler ve bilinen bilimsel yollarla hayvanların eziyet görmeden canlı olarak kurban edilmesi dinen sakıncalı olmadığıdır.”

İbadet ruhu ile bağdaşmıyor

Bu tür uygulamaların ibadetin ruhu ile bağdaşmayacağını belirten Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt ise, “Kurban bir ibadettir. İbadet amacıyla yapılan bir işin kurallarını Kur’an ve sünnet belirler. Bunlara baktığımız zaman ‘hayvana en ufak bir eziyet vermeyeceksin’ der. Yani diğer yöntemlerle kesilen hayvanların kesinlikle kurbanla alakası yok. İbadet aşkı ile yapılan bir işin en az zahmetle ve bizzat geleneksel yöntemlerle kesilmesi gerekmektedir. Şöyle düşünün, cephedeki bir askerin cihat ruhu ile savaşması, şehit düşmesi var. Bir de ilaç verilmiş kendinde olmadan ölmesi var. İkisinin arasında dağlar kadar fark var. Bu uygulamalar da ona benziyor. Bu hayvanlar Allah yolunda kurban ediliyor. Bu ibadet Allah yolunda bir bedel ödemek için yapılıyor. İbadetin ruhuna baktığımız zaman bu uygulamalar o ruhla bağdaşmaz” ifadelerini kullandı.