Sökeli pazar esnafından tanzim satış yeri uygulamasına eleştiri

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul’daki ilk mobil tanzim satış noktası hayata geçirilirken; Ankara Büyükşehir Belediyesince 15 noktada kurulan “halk sebze” tanzim satış noktası da pazartesi gününden itibaren satışa başlayacak.

Pazarcı esnafının kendisini Türkiye genelinde temsil edecek bir oluşum oluşturması gerektiğine dikkat çeken Söke Meyve ve Sebzeciler Odası BaşkanıÜmit Coşkun; “Türkiye Pazarcılar Federasyonu Sayın Ali Karaca başkanımıza çok iş düşüyor. Kendimizi anlatamıyoruz. Türkiye genelinde siyasi ve algısal anlamda güçlü bir aile olma, birliktelik, tek ses ve tek yürek olma vaktidir. Ey Federasyon, Ey Türkiye pazarcıları; tüm büyük market zincirleri, siyasiler algıyı yönetiyor ancak biz pazarcı esnafları sesimizi çıkaramıyoruz.Ülkenin günah keçisi biz değiliz.Biz ekmeğini uykusundan, ailesinden,sevdiklerinden, bedeninden alarak tatil nedir bilmeden 20 saat çalışan ve karşılığında BAĞ-KUR’unu dahi ödeyemeyen emekçileriz. Emeğimiz bir kaç oyun kurbanı olmamalı. Bizler çözüm isterken, birikmiş borçlar ile uğraşırken kalan bir dilim ekmeğimiz siyasetin kurbanı olmamalı.Emeğimiz siyasete,toptancı haller, zincir marketlerin alim müdürlerinin belirlediği piyasaya kurban gidiyor. Marketlerin piyasayı yükselttiği bir düzende, halcilerin önceliği zincir marketlere verdiği bir ortamda belediyelerin sebze meyve pazarı kurması koyunu kurdun ağzına vermesi değil de nedir?. Çözüm pazarcı esnafıyken, pazarcılar kötü çocuk olarak gösterilmeye çalışılmakta,eyyamcılık yapılmaktadır.Bu halkı kandırmaktır” dedi.

Üretim ve üreticiyi desteklemenin başka yolları olduğunu ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bunun örneklerini verdiğini belirten Ümit Coşkun; “Üreticinin elinde kalan ürünü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu desteklemek anlamında alıyor. Bu ürünü fakir fukaraya dağıtıyor. Yine üretim ve üreticiye destek anlamında başka tarımsal projeleri var. Bu iş böyle yapılır. Ucuz ürün satışı değil, tarımsal üretimin devamını sağlamak dolayısıyla üretime ve satışına direkt olarak destek sağlamak önemli. İstanbul ve Ankara tribünlere oynamak yerine, Aydın Büyükşehir Belediyesi gibi üretim ve üreticiyi desteklemelidir” diye konuştu.