0553 313 94 23

Sökeli Başpehlivan ve oğullarına Didim Belediyespor’dan destek

Aydın Süper Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Didim Belediyespor Başkanı Bedri Altıntaş, Sökeli pehlivan Mehmet Atak ve kendisi gibi pehlivan olan çocukları Serkan Atak ile Mehmet Berkay Atak’a sponsor oldu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:22
Sökeli Başpehlivan ve oğullarına Didim Belediyespor’dan destek

Aydın Süper Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Didim Belediyespor Başkanı Bedri Altıntaş, Sökeli pehlivan Mehmet Atak ve kendisi gibi pehlivan olan çocukları Serkan Atak ile Mehmet Berkay Atak’a sponsor oldu.


Didim Belediyespor Yönetim kurulu Başkanı Bedri Altıntaş, 1984 yılı Kırkpınar’da başpehlivanlık üçüncüsü olan, Elmalı Yağlı Güreşleri’nde de üst üste üç yıl başpehlivan olarak tarihe geçen Söke’li Mehmet Atak ve babalarının izinden giderek, güreş sporunda hem minderde, hem de yağlı güreşlerde birçok başarı elde eden oğulları Serkan atak ve Mehmet Berkay atak’a sponsor olarak onların ihtiyacını karşıladı. Altıntaş ilk etapta Milli sporcularımıza kispet ve eşofman takımı yardımında bulundu.



Didim Belediyespor Yönetim kurulu Başkanı Bedri Altıntaş yaptığı konuşmada “Ata sporumuzu temsil eden sporcuların her zaman yanındayım. Bizler sporun her dalında ki sporcularımıza destek olmalıyız Başarının desteklenmesi gerektiğini, desteklenen her başarının da daha büyük başarıları getireceğine inanıyorum. Ben şahsım olarak onların emeklerine mutluluklarına ortak olmaya çalışıyorum, Kendilerini bir kez dahatebrik ediyorum" dedi.


Pehlivan Mehmet Atak ise, “Biz Söke’liyiz, ancak Söke’den hiç bu kadar destek almadık. Oğullarım artık Bedri Altıntaş adına güreşecek. Kendisine çok teşekkür ederiz. Duyduğumuz bildiğimiz kadarıyla Bedri bey her zaman böyle yardımlar eden fedakar bir insan, Engelliler derneğine yaptığı hizmetler her zaman konuşulup takdir edilmiştir. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Erkeklerde sertleşme bozukluğu kalp krizinin habercisi olabilir"
    1. "Erkeklerde sertleşme bozukluğu kalp..
    2. Lüleburgaz’da yaz spor okulları..
    3. Camilere engelli rampası
    4. Karaciğer hastalıklarına yakalanmamak..
    5. Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
    6. Bisiklet tutkunlarından Dilimli..
    7. Sökeli Başpehlivan ve oğullarına Didim..
    8. Didim’deki 2. el pazarı belediye..
    9. Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    10. Serbest piyasada döviz fiyatları
    11. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    12. Didim’de turizmciler kokteylde bir..
    13. Kanser tedavisi gören Nurhayat için..
    14. ‘Dost’ ateşine adli soruşturma
    15. (Özel) 105 milyon liraya satılık ada
    16. (Özel) Akademik yumurtalar satışa..
    17. (Özel) Su altında kalan tarım..
    18. Cankurtaranlardan nefes kesen kurtarma..
    19. 80 yaşında eş katili oldu 20 yıl hapsi..
    20. (Özel) Çocukların süs havuzunda..
    21. İranlı yolcunun üzerinde 2 kilo 4 gram..
    22. Yaz mevsiminde karla mücadele çalışması
    23. (Özel) Beylikdüzü’nde sokak ortasında..
    24. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler,..
    25. Gri listede aranan DHKP/C’linin de..
    26. Bakan Varank "Girişimci ve Yenilikçi..
    27. Park halindeki otomobilde koli koli..
    28. Bozdağ: “Mursi kasten öldürüldü mü?”
    29. Serbest piyasada döviz açılış..
    30. GÜNDEM / 19 Haziran 2019
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz