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Söke’de yanan otomobil paniğe yol açtı

Aydın’ın Söke ilçesi İstasyon Caddesinde, yanan otomobil korku dolu anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:00:26 -
Söke’de yanan otomobil paniğe yol açtı

Aydın’ın Söke ilçesi İstasyon Caddesinde, yanan otomobil korku dolu anlar yaşattı.


edinilen bilgiye göre; İstasyon Caddesinde park halinde olan otomobilin motor bölümünde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Dumanların çıktığını gören caddedeki vatandaşların uyarıları ile sürücü aracını yol kenarına çekerken, yangına ilk olarak çevredeki esnaflar yangın tüpleri ile müdahale etti.


Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile de söndürüldü. Emniyet ekipleri olası bir tehlikeye karşı caddede önlem alırken, yangının söndürülmesinin ardından otomobil yoldan kaldırılarak trafik akışı yeniden açıldı.

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