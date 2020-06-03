  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Söke’de otomobil ters döndü; 3 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesi Kuşadası çevreyolu Novada Kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil ters döndü.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 21:44:57 -
Söke’de otomobil ters döndü; 3 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesi Kuşadası çevreyolu Novada Kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil ters döndü. Kazada adeta can pazarı yaşandı. Araçtakiler çevreden yetişen vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.


Kuşadası istikametinden Söke istikametine hareket halindeki 09 BG 617 plakalı otomobil sürücüsü Hasan Harmandar kavşak yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüj bordürüne çarpan otomobil ters döndü. Kazada yaralanan sürücü ve yolcular Hatice Harmandar, Selen Ay Atar 112 acil servis ambulansı ile Söke devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı