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Yerel Söke'de otomobil eczaneye girdi!
Yerel

Söke'de otomobil eczaneye girdi!

Yeniakit Publisher
2024-06-06 12:21:00 -
Söke'de otomobil eczaneye girdi!

Söke'de bir otomobil eczaneye girdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde sabaha karşı meydana gelen kazada büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Yenikent Mahallesi Faik Kocagöz Caddesi’nde sabah saat 05.00 sıralarında gerçekleşen olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, eczaneye girdi.

Edinilen bilgilere göre, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi istikametinden şehir merkezine doğru seyir halinde olan 09 SV 449 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir eczaneye çarptı. Eczanenin kapalı olması nedeniyle kazada yaralanan olmadı. Sürücü, kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, olay yerinde büyük maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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