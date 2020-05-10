Söke’de anneler ziyaret edildi

Söke’de Kaymakamlığı öncülüğünde şehit anneleri ile yüz yaşını geçmiş anneler ziyaret edildi. Annelerin bir kısmına İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu beraberinde Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan ve Emniyet Müdürü Yalçın Şipal ile birlikte bizzat ziyaret etti. Diğer anne ziyaretleri Söke Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi olan okul müdürleri gerçekleştirdi.

Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu açıklamasında;,"Anneler Günü vesilesiyle, İlçemizde ikamet eden şehit anneleri ve 100 yaşını geçmiş asırlık çınar olan anneleri ziyaret ettik. Ziyarette hem sayın Bakanımızın hediyesini ve selamlarını ilettik, hem de çiçek takdim ettik. 100 yaşını geçmiş anneler ile şehitlerimizin aziz hatıraları da olan şehit annelerinin bazılarını şahsen ziyaret ettik, bazılarını ise gönüllü olarak, Vefa Grubu bünyesinde görev yapan okul müdürlerimiz ziyaret ettiler. Bütün annelerin bu özel gününü kutlarken, hepsine saglık ve huzur dolu günler diliyorum" dedi.