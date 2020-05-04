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Aktüel

Söke’de 21 kişiye 57 bin lira ceza

Aydın’ın Söke ilçesinde, hafta sonunda uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında belirtilen kurallara uymayanlara ilgili kanunlar gereği idari cezalar uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:21:13 -
Söke’de 21 kişiye 57 bin lira ceza

Aydın’ın Söke ilçesinde, hafta sonunda uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında belirtilen kurallara uymayanlara ilgili kanunlar gereği idari cezalar uygulandı.


Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler yaptıkları uygulamalarda 21 kişiye ceza kesti.


Kısıtlamanın uygulandığı üç günlük sürede, kısıtlamalara aykırı harekette bulunan toplam 21 kişiye toplam 57 bin 870 lira para cezası uygulandı.


Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında 15 kişiye toplam 47 bin 250 lira, maskesiz müşteri alan 3 iş yeri sahibine toplam 9 bin 450 lira, marketten maskesiz alışveriş yapan 3 kişiye de toplam bin 170 lira idari para cezası kesildi.

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