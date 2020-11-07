Şoke etti: Payitaht Abdülhamid'de Ahmed Celaleddin Paşa'dan büyük ihanet!
TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'de, Ahmed Celalettin Paşa’nın ihaneti ortaya çıkıyor...
TRT1 ekranlarında Cuma akşamları yayınlanmakta olan Payitaht Abdülhamid dizisi 5. sezonuyla yoluna devam ediyor. Bülent İnal’ın etkileyici Abdülhamid karakteri ile hayranlarından övgü aldığı yapıma, en son Vildan Atasever’in de katıldığı ortaya çıkmıştı.
Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Payitaht Abdülhamid'de, bir dönemin sadık Ahmed Celalettin Paşa’sının ağzından dökülen “Sadakat bitti” şeklindeki sözler büyük dikkat çekiyor. Sultan Abdülhamid ise “Bana ihanet etmediniz, devlete ihanet ettiniz” diyerek hükmü veriyor.
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