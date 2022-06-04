Şoke eden uyarı! 'Korona ile ekonomileri çökerttiler, daha büyük kaos kapıda'

Yeni Akit ANKARA

Pandemi sonunda başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, dünyanın bozulan tedarik zincirini daha da zora soktu. İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler kurulduğu günden bu yana soğuk baktıkları NATO'ya girmek için Türkiye'yi ikna turlarına devam ediyor.

Asgari ücret Avrupa'da yüksek olsa da alım gücü açısından AB ülkelerinde çalışan vatandaşlar en kötü günlerini yaşıyor.

Önceki hafta, Fransa Cumhurbaşkanı'na sıkıntılarını anlatan bir Fransız vatandaş; "5 bin Euro alıyorum, temel ihtiyaçlarımı zor karşılıyorum" deyince Macron da, "Şartlar şimdilik böyle" cevabını vermişti. Öte yandan İngiltere'nin en büyük otomobil dernekleri de, "Son 40 yılın krizini yaşıyoruz, hiç bu kadar kötü olmamıştı" yorumunu yapmışlardı.

Planlı bir kaos mu?

Sosyolog/Toplumbilimci Betül Baykal Dinç, genelde görmezden gelinen ancak kamuoyunda konuşulan bir soruna değinerek şu mesajı paylaştı:

Koronada maksat hasıl oldu; ekonomiler çöktü. Yine korona gibi planlı ve yapay olan enerji, gıda ve su krizleri oyunuyla dünya koronadan daha büyük bir kaos ile birbirine düşürülecek.