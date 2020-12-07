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Gündem Şoke eden pandemi gerçeği! Verileri paylaşıldı: İşte 2019 ile 2020 arasındaki ölüm oranı farkı
Gündem

Şoke eden pandemi gerçeği! Verileri paylaşıldı: İşte 2019 ile 2020 arasındaki ölüm oranı farkı

Koronavirüs salgının başladığı 2020 yılındaki ölüm oranı, 2019 yılındaki ölüm oranından daha düşük.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 20:05:00 - 2020-12-07 20:27:30
Şoke eden pandemi gerçeği! Verileri paylaşıldı: İşte 2019 ile 2020 arasındaki ölüm oranı farkı

5G Virus News Platformu'ndan dünyada son 10 yılın ölüm oranları paylaşıldı.

Paylaşıma göre, koronavirüs salgının başladığı 2020 yılındaki ölüm oranı, 2019 yılındaki ölüm oranından daha düşük. 

Our World in Data isimli veri sitesini kaynak göstere platform, sosyal medya hesabından "Kendi İstatistiklerine göre; pandemi ile birlikte ölüm oranları da düştü! Bu da insanlığın büyük direnişi olarak gösteriliyor" ifadelerini kullandı.

Verilerde, 2019'daki ölüm oranının 58 milyon olmasına rağmen pandemi dönemi olan 2020 yılındaki ölüm oranının 54 milyon olduğu görüldü.

Öte yandan vücudunda virüs olarak ölen herkesin 'Kovid-19 nedeniyle öldü' şeklinde kaydedildiği iddia ediliyor.

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