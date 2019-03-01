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Şoke eden olay! Uçak apartmanın havuzuna düştü

ABD'nin Florida eyaletinde, kontrolden çıkan bir uçak apartman dairesine çarptı. Meydana gelen kazada, pilot hayatını kaybetti.

01 Mart 2019 Cuma 21:35
Şoke eden olay! Uçak apartmanın havuzuna düştü

ABD'nin Florida eyaletinde küçük uçağın bir apartman dairesine çarpması sonucu pilot yaşamını yitirdi.

Amerikan basınındaki haberlere göre yerel itfaiye yetkilileri, küçük bir uçağın, Florida'nın Fort Lauderdale kentindeki bir apartmana çarptığını açıkladı.

Havuza düştü

Yetkililer, apartmanın 16. ve 17. katına çarpan uçağın apartmanın havuz bölümüne düştüğünü aktardı.

Piper PA-25 tipi uçağın pilotunu kazada hayatını kaybederken, apartmandakilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiği vurgulandı.

ABD Federal Havacılık Yönetimi (FAA), uçağın Florida'nın Pembroke Pines bölgesindeki North Perry Havalimanından kalktığını bildirdi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 21:35
  1. ABD
  2. uçak düştü

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