Şoke eden olay! Uçak apartmanın havuzuna düştü ABD'nin Florida eyaletinde, kontrolden çıkan bir uçak apartman dairesine çarptı. Meydana gelen kazada, pilot hayatını kaybetti.

ABD'nin Florida eyaletinde küçük uçağın bir apartman dairesine çarpması sonucu pilot yaşamını yitirdi. Amerikan basınındaki haberlere göre yerel itfaiye yetkilileri, küçük bir uçağın, Florida'nın Fort Lauderdale kentindeki bir apartmana çarptığını açıkladı. Havuza düştü Yetkililer, apartmanın 16. ve 17. katına çarpan uçağın apartmanın havuz bölümüne düştüğünü aktardı. Piper PA-25 tipi uçağın pilotunu kazada hayatını kaybederken, apartmandakilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiği vurgulandı. ABD Federal Havacılık Yönetimi (FAA), uçağın Florida'nın Pembroke Pines bölgesindeki North Perry Havalimanından kalktığını bildirdi.

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