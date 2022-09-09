Şoke eden israf: Saati yaklaşık 1,5 milyon liraya geldi! CHP'li belediye, Kenan Doğulu'ya servet akıttı!
Muhalif şarkıcı Gezi'ci Kenan Doğulu'nun, CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nden 2 saatlik konser için aldığı ücret şoke etti. Kenan Doğulu'nun konserden servet kazandığı ortaya çıktı.
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CHP'li Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos'ta muhalif şarkıcı Kenan Doğulu'ya, Barbaros Meydanı'nda konser vermişti.
Gezi Kalkışması'na destek vermesiyle bilinen ve Eurovision'da 'Türkçe şarkı' söylemenin 'geri kafalılık' olduğu hezeyanında bulunan Kenan Doğulu'nun, CHP'li belediyenin düzenlediği Beşiktaş konserinden kazandığı ücret ortaya çıktı.
Kenan Doğulu, 'israf konseri'nden servet kazandı
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümünde CHP'li Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği israf konserinde sahne alan Kenan Doğulu’nun 2 saatlik konser için 2.7 Milyon TL'yi aşkın para aldığı ortaya çıktı.