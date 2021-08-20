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Dünya Şoke eden görüntü! Gökyüzü kızıl oldu
Dünya

Şoke eden görüntü! Gökyüzü kızıl oldu

Cezayir'in doğusundaki M'sila eyaletinde meydana gelen kum fırtınası sonucunda gökyüzü adeta kızıla boyandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 09:58:00 -
Şoke eden görüntü! Gökyüzü kızıl oldu

Cezayir’in doğusundaki M'sila eyaletinde yer alan Ain El-Hajal bölgesini kum fırtınası vurması sonucu gökyüzü kızıla büründü.

Görüş mesafesini önemli ölçüde azalmasına neden olan fırtına, trafiği durma noktasına getirdi.

Polis, sürücülere araçlarını yavaş ve dikkatli sürmeleri konusunda uyardı. Solunum rahatsızlığı olanların ise mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

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