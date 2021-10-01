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Yaşam Şoke eden görüntü: Fırına konulan balık yeniden canlandı!
Yaşam

Şoke eden görüntü: Fırına konulan balık yeniden canlandı!

Sosyal medyada yayılan video, görenleri hayrete düşürdü. Videoda, folyoya sarılı şekilde fırına konulan balığın içeride yeniden canlandığı görülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 20:29:00 - 2021-10-01 20:46:17

Sosyal medyada ilginç videoalar yayılmaya devam ediyor. Fakat son yayılan balık videosu, görenleri hayrete düşürdü. Başı kesilip, folyoya sarılan daha sonra da fırına atılan balığın içeride bir anda kıpırdamaya başlaması şaşkınlığa uğrattı.

Fırın yanmaya başlamıştı

Görüntülerde, tepsi içerisindeki balığın son kuvvetiyle zıpladığı görülüyor. Bu sırada fırının da yanmaya başladığı izleniyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerin hileli olduğunu savunurken, bazı sosyal medya kullanıcıları da balıkların zaman zaman böyle reaksiyonlar verdiğini iddia etti.

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