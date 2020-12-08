Şoke eden gerçeği açıkladı! ABD polisi evini bastı

ABD'nin Florida eyaletinin Kovid-19 rakamlarını açıkladığı sistemi kuran veri bilimci Rebekah Jones'un evine polis pazartesi sabahı yerel saatle 08.30'da silahlı baskın yaptı.

Günlük koronavirüs vaka sayılarını halkla paylaşmaktan sorumluyken, kendisinden bu sayıları değiştirmesinin istendiğini söyleyen Jones'un bilgisayar ve telefonuna el koyuldu.

Sisteme kaçak olarak girdiği iddiası

Washington Post gazetesinin aktardığına göre yetkililer, Jones'un yaz başında kovulduğunu ve kasım ayında bakanlığın sitesine yasadışı bir şekilde giriş yaptığını söyledi. Jones'un ayrıca Florida'daki acil durum personeline eyalet yönetiminin koronavirüs polikasına karşı eleştiride bulunmalarını telkin ettiği öne sürüldü.

Jones iddiaları reddetti

Jones ise ev baskınına neden olan bu suçlamaları reddetti.

Kendi sitesinden gerçek verileri açıkladı

Cumhuriyetçi Partili Florida Valisi Ron DeSantis'i eleştirerek eyaletin sağlık politikalarına karşı çıktıktan sonra kovulan Jones, alternatif bir portal kurarak kendi sitesinde ölü ve vaka sayılarını açıklamaya başlamıştı.

Evini bastılar

31 yaşındaki kadın, çalışmalarının engellenmeye çalıştığını ve evini basan polislerin silahlarını eşine ve çocuklarına doğru uzattığını ifade etti. Veri bilimci Jones, Twitter'da görüntüleri paylaşarak dehşete düşüren baskın anını gözler önüne serdi. Jones, "Dürüstçe işini yapan bilim insanlarına bu yapılıyor, güçlülere karşı gerçekleri söyleyenlere bu yapılıyor" diye yazdı.

Avukatı Lawrence G. Walters da polisin bu kadar agresif bir şekilde evi basıp bilgisayarları aramasının gereksiz olduğunu söyledi ve "Müvekkilim tamamen uyum içinde olmasına rağmen kendisi ve ailesine silah doğrultuldu" ifadelerini kullandı. Koronavirüs sayılarıyla oynadığı iddia edilen eyalet yöneticilerinin, Jones'u bu yolla sindirmeye çalıştığını öne sürdü.

Milyonlarca kişi izledi

Rebekah Jones'un paylaştığı görüntüler, 7 milyondan fazla kez izlendi ve yüz bin, aşkın sayıda paylaşıldı. Sosyal medyadan silahlı baskına tepki geldi.