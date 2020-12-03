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Dünya Şoke eden gelişme! ABD'de 250 binden fazla yeni vaka
Dünya

Şoke eden gelişme! ABD'de 250 binden fazla yeni vaka

Amerika Birleşik Devletleri’nde koronavirüs şoku yaşanıyor. Ülke, dün 250 binden fazla yeni vaka bildirimi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 10:46:00 -
Şoke eden gelişme! ABD'de 250 binden fazla yeni vaka

Geçtiğimiz gün ABD’de corona virüs başladığından bu yana görülen en yüksek vaka rekoru kırıldı. 205 binden fazla vaka tespit edilen ülkede, 2 bin 700’den fazla kişi de hayatını kaybetti. Bununla birlikte ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri CDC direktörü Robert Redfield, Şubat ayının sonuna kadar corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden sayısının 450 bine gelebileceğini ve bunun da ABD sağlık sisteminin çökmesine neden olacağı konusunda uyardı.

Dünyayı saran corona virüsten en çok etkilenen ülke olarak öne çıkan Amerika Birleşik Devletleri’nde 14 milyon vaka sınırı aşıldı. Yaklaşık 275 bin kişinin Covid-19 virüsü sebebiyle hayatını kaybettiği ülkede geçtiğimiz gün günlük vaka rekoru kırıldı.

250 binden fazla vaka

Geçtiğimiz ay 100 bin rakamıyla günlük vaka rekorunu kıran ABD’de bir ay sonra bu rakam iki katını da aştı. Geçtiğimiz gün 205 binden fazla vaka görülen ülkede 2 bin 700’den fazla kişi de hayatını kaybetti.

Dakikada iki ölüm

Dünyadaki yaklaşık her beş vakadan yaklaşık birinin görüldüğü ülkede ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) altında faaliyet gösteren Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP), corona virüs başladığı günden bu yana her dakikada bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, son iki haftada ise bu rakamın dakikada iki kişi olduğunu söylemişti.

Sağlık sistemi çökecek

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri CDC, ülkede hastaneye yatan kişi sayılarının artmasıyla birlikte zor zamanların yaklaştığını belirtti. CDC direktörü Robert Redfield, Şubat ayının sonuna kadar corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden sayısının 450 bine gelebileceğini ve bunun da ABD sağlık sisteminin çökmesine neden olacağı konusunda uyardı.

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