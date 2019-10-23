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Şoke eden detay! Büyük deprem olursa...

İstanbul'da meydana gelmesi beklenen büyük depreme ilişkin dikkat çeken bir analize imza atıldı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:31
Şoke eden detay! Büyük deprem olursa...

Hazırlanan rapora göre, İstanbul’da 7’den büyük deprem olması halinde içme suyu şebekesinin çökmesiyle birlikte 8.7 milyon kişiye ‘acil su ve gıda arzı’ gerekecek. Milliyet'ten Mert İnan, konunun detaylarını yazdı...

'Depremde Su Temini ve Çevre Sağlığı" başlıklı rapor, Su Politikaları Derneği’nce hazırlandı.

Özellikle Avrupa yakasındaki şebekeye büyük zarar verecek

Devlet Su İşleri (DSİ) eski yöneticilerinden Dursun Yıldız’ın öncülüğünde gerçekleşen çalışmada, İstanbul’da büyüklüğü 7’yi aşan depremlerin, özellikle Avrupa yakasında Marmara Denizi kıyısındaki ve yakınındaki ilçelerin su ve kanalizasyon şebekesine büyük hasar vereceği vurgulandı.

Depremin, Büyükçekmece Barajı gövde dolgusu ile Küçükçekmece Gölü çevresinde, tsunaminin büyüklüğüne bağlı olarak hasar ve can kaybına neden olabileceği belirtilen raporda; “Bu nedenle bu barajın öncelikle depremin gövdede oluşturacağı yarılma riskine ve daha sonra tsunami dalgası ile gövdenin yıkılması riskine karşı kontrol edilmesi faydalı olacaktır.

Bu barajın ve hemen yanında yer alan içme suyu arıtma tesisinin depremde hasar görmemesi ve işletmeye devam edebilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu baraj ve arıtma tesisi, depremden en fazla zarar göreceği tahmin edilen bölgenin içme suyunu temin edebilecek çok önemli bir yapıdır” denildi.

‘Planda belirtilmeli’

Raporda şu uyarılar sıralandı:

“Depremden sonraki ilk 3 gün 8.7 milyon kişiye ‘acil durum su ve yiyecek arzı’ yapılması gerekecektir. Daha sonra 1-3 hafta içinde çadır kentlerde iskan edilmesi gerekecek depremzede sayısının ise 1 milyon 330 bin kişi olacağı tahmin edilmektedir. Bu nüfusun günlük minimum su ve tuvalet ihtiyacının yanı sıra yiyecek ihtiyacının da nasıl karşılanacağı acil durum eylem planları içinde belirtilmelidir. Deprem anında boru hatları ya da kablolar hasar görecektir. İstanbul’da su şebekesinin önemli bölümü son on yılda yenilenmiştir. Bununla birlikte zemin durumu ve boru malzeme tipine göre birçok hasar noktası hesaplanmıştır. Kanalizasyon arıtma tesislerinin deprem dayanıklılıkları da kontrol edilmeli ve iyileştirmeler yapılmalıdır.”

‘Kuyular araştırılmalı’

Raporda şöyle denildi: “İstanbul’da İSKİ’nin envanterindeki 140 kuyunun dışındaki tüm yeraltı su kuyuları kayıt altına alınmalı, su analizleri yapılmalı ve depremde kullanılabilme imkanı araştırılmalı. Deprem sonrası yangınların söndürülmesinde denizden yararlanılması için altyapı oluşturulmalı, toplanma bölgelerinin su ihtiyacını karşılayabilmek üzere dayanıklı su depoları inşa edilmeli.”

 

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:31
  1. deprem
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