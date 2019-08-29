0553 313 94 23

Sokaktaki canlara Osmangazi şefkati

Osmangazi Belediyesi, yaz sıcaklarında sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için ilçedeki muhtarlıklara su kapları dağıtıyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:18
Sokaktaki canlara Osmangazi şefkati

Osmangazi Belediyesi, yaz sıcaklarında sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için ilçedeki muhtarlıklara su kapları dağıtıyor.


Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve şehrin modern bir şekilde büyüyüp gelişmesi için birçok proje geliştiren Osmangazi Belediyesi, ilçe merkezindeki sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerini de sürdürüyor. Sokak hayvanlarının aşırı sıcaklar sebebiyle açlık ve susuzluk yaşamamaları adına ilçenin pek çok noktasına otomatik beslenme ve su odakları yerleştiren Osmangazi Belediyesi, bunların dışında vatandaşlara verilmek üzere mahalle muhtarlıkları ile hayvan severlere su kabı dağıtıyor. Mahallelerin çeşitli noktalarına yerleştirilen kaplar sâyesinde can dostlar, sıcak yaz günlerinde mağduriyet yaşamıyor.


İlçede görev yapan muhtarları ziyaret ederek su kaplarını teslim eden Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dilek Yosun, “Sahipsiz hayvanlarımız için ilçemizin 25 farklı noktasında beslenme odakları, 11 farklı noktasında ise su odakları yer alıyor. Haftalık olarak bu beslenme ve su odaklarının bakımını yapıyoruz. Çünkü bu dünya sadece bizim için değil. Doğadan nasıl sorumluysak sokakta yaşayan dostlarımızdan da o kadar sorumluyuz. Vatandaşlarımızın muhtarlarından su kaplarını almalarını rica ediyorum. Can dostlarımızı sevgiyle koruyup kollamaya devam edelim” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:18
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TEB’den emeklilere özel ihtiyaç kredisi
    1. TEB’den emeklilere özel ihtiyaç..
    2. Manisa, Arapların sağlıkta yeni..
    3. Akbatı 8’inci yaşını Göksel ve Kolpa..
    4. "PKK son çırpınışlarını sergilemektedir"
    5. Esad rejimi, İdlib’de ilerleyişini..
    6. "Şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir..
    7. Vali Çağatay 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    8. CHP'li başkan hakkında suç duyurusu
    9. Tatvan’da yol yapım çalışmaları
    10. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı..
    11. GTO Başkanlarından 30 Ağustos mesajı
    12. Başkan Tanğlay 30 Ağustos Zafer..
    13. AKBEM öğrencileri sihirbaz ve..
    14. Hilmi Güler heyelan bölgesinde
    15. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    16. Borsa ilk yarıda yükseldi
    17. Bitlis Belediyesinden iş sağlığı ve..
    18. Vatandaşların gözdesi Şehir Parkı..
    19. Sahil ve koylar denetimli serbestlik..
    20. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    21. Terör sevici AB'den görevden alınan..
    22. "Şerbet-i Fünun" projesiyle Trakya..
    23. İstanbullular dikkat! Yarın ücretsiz
    24. Denetimli serbestlik yükümlüleri..
    25. Günün ilk yarısında en çok değer..
    26. ROBOİK yarışmasında final heyecanı
    27. Karadere Sulama Tesisi ile 588 dekar..
    28. Beden saatini yeniden kurmanın..
    29. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    30. Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı