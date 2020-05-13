Sokaktaki canlar için belediyeye mama desteği

Korona virüsle mücadele sürecinde sokak hayvanlarını da unutmayan Gemlik Belediyesi’ne 300 kg kuru mama desteği geldi.

Gemlik Belediyesi, özellikle restoran ve kafelerin kapanmasıyla beslenmekte zorluk yaşayan kedi ve köpekler için çalışmalara hız verdi. Gemlik’in çeşitli noktalarına zararsız malzemeden dayanıklı mama odakları, kedi evleri ve köpek kulübeleri yerleştiren, rehabilitasyon merkezinde pek çok hayvanın tedavisine devam eden Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, düzenli olarak belirlenen noktalarda mama takviyesi yapmaya devam ediyor.

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalara önemli bir katkı sağlayacak destek ise Liman’dan geldi. Gemlik Belediyesi’ne 300 kg kuru mama bağışlayan Liman yetkilileri, sokaktaki canların birkaç günlük besin ihtiyacının karşılanmasını sağladı. Düzenli mama takviyesine devam eden ekipler, bu destek ile çalışmalarda daha fazla sokak hayvanına ulaşacaklar.

“Sokaktaki canlar için çalışmalara hız verdik”

Gerçekleştirilen 300 kilogramlık mama takviyesinin sokaktaki canlara önemli bir destek olduğunu söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, firma yetkililerine teşekkür etti. Koronavirüsle mücadele süresinde sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirten Başkan Sertaslan: “İşletmelerin geçici olarak kapanmasıyla buralardan beslenen hayvanların aç kalmaması için çalışmalarımıza hız verdik. Haftanın belirli günlerinde mama odaklarına takviye gerçekleştiriyoruz. İlçemizde yaşayan hayvan severler de bu çalışmalara destek olup ekiplerimizle birlikte mama dağıtımına katılıyorlar. Hemşerilerimizin bu duyarlılığı bizleri mutlu ediyor. Bu dünyayı tüm canlılar ile paylaştığımızı unutmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”