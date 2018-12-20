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Sokakta yaşayan evsiz adam, ormanda donmak üzereyken bulundu

Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesindesokakta yaşadığı ifade edilen Yüksel Gürsoy, soğuk havada ormanda vatandaşlar tarafından hareketsiz bulundu.

20 Aralık 2018 Perşembe 16:16
Sokakta yaşayan evsiz adam, ormanda donmak üzereyken bulundu

Bursa'da, sokakta yaşadığı belirtilen Yüksel Gürsoy (57), ormanlık alanda donmak üzereyken bulunup, hastaneye kaldırıldı.

Merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesinde sokakta yaşadığı ifade edilen Yüksel Gürsoy, soğuk havada ormanda vatandaşlar tarafından hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleriyle UMKE sevk edildi.

UMKE tarafından bulunduğu noktadan alınan Gürsoy, Şevket Yılmaz Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Gürsoy'un sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:16
  1. Bursa
  2. Yıldırım ilçesi
  3. Sokakta yaşayan evsiz adam
  4. ormanda donmak üzereyken bulundu
  5. Yüksel Gürsoy

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