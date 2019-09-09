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Sokakta satranç var

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 81 ilin ve ilçelerin tamamında her yıl düzenlenen ‘Sokakta Satranç Var’ projesi, bu yıl da Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ornaz Vadisi’nde gerçekleştirildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
Sokakta satranç var

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 81 ilin ve ilçelerin tamamında her yıl düzenlenen ‘Sokakta Satranç Var’ projesi, bu yıl da Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ornaz Vadisi’nde gerçekleştirildi.


100 sporcunun katıldığı etkinliğe milli sporcular Batuhan Özen, Emre Kırılmaz, Ceylin Tikveşli ve Ali Tütüncü de katıldı. Usta oyuncuların aynı anda birden fazla oyuncuyla karşılaştığı simultane maçlar yapıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, hem gelecek vadeden oyuncu Batuhan Özen hem de Türkiye Satranç Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Ayşegül Akdeniz ile satranç oynadı. Katılım sağlayan sporseverlere başarılar dileyen Başkan Doğan, “Satranç kültürünü ülkemizin tamamına yaymayı ve sevdirmeyi hedefleyen bu projeyi Ornaz Vadimizde düzenlemekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Hemşerilerimiz her zaman olduğu gibi yine yoğun bir katılım sağladı. Çocuklarımız ve aileleri Ornaz Vadimizin serinliğinde ve güzelliğinde satranç oynayacaklar. Aramızda dört milli oyuncumuz bulunuyor. Kendilerine başarılar diliyorum. Merkezefendi sporun her türlüsünü seven, önemseyen bir ilçe. Biz de Merkezefendi Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Spor kapsamında projelerimizi gerçekleştirmeye de devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
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