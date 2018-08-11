Sokakta oturanlara pompalı tüfekle saldırı: 3 kişi yaralandı

Bahçelievler Mahallesi 1147. Sokağa otomobiliyle gelen Cem P, sokakta oturan kişilere henüz belirlenemeyen bir nedenle pompalı tüfekle birkaç el ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar Gökhan Nantu, kardeşi Serdar ve yengesi Gül Nantu'yu yaraladı. Saçmalar çevredeki araç ve evlere de isabet etti.

Yaralılar sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.