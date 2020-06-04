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Sokakta maske takmak zorunlu mu, cezası nedir? Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri?

Maske takma zorunluluğu yeni tip koronavirüs salgını sonrası hayatımıza yeni giren uygulamalardan biri oldu. Virüs bulaşma riskini en aza indirmek için birçok ilde maske takma zorunluluğu bulunuyor. Maske takma zorunluluğu olan iller hangisi? Sokakta maske takmak zorunlu mu, cezası nedir? Kurallar uyulmadığı taktirde para cezası gibi işlemler uygulanıyor. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:51:00 -
Sokakta maske takmak zorunlu mu, cezası nedir? Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri?

 Maske takma zorunluluğu olan iller hangisi? Çin’de başlayarak tüm dünyaya yayılan yeni tip (covid-19) salgını sonrası Türkiye salgını en aza indirmek için tedbirler alınmaya devam ediliyor. Kars ve Kütahya’da dahil toplamda 38 şehirde maske takma zorunluluğu bulunuyor. Peki, Maske takma zorunluluğu olan iller hangisi? Sokakta maske takmak zorunlu mu, cezası nedir? 1 Haziran normalleşme planı sonrası salgına karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Maske takma zorunluluğu olan iller hangisi?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Kütahya, Kars, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Kocaeli, İzmir, Mardin, Amasya, Malatya, Zonguldak ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

 

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