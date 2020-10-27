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Dünya Sokakta buldukları gençleri zorla otobüsle cepheye götürüyorlar
Dünya

Sokakta buldukları gençleri zorla otobüsle cepheye götürüyorlar

Azerbaycan ile savaşında ağır kayıplar veren Ermenistan'da cepheye gitmek istemeyen askerlerin polis zoruyla otobüslere bindirilerek sahaya gönderildiği anlara ait görüntüler infiale neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:37:00 -

Azerbaycan ile savaşında ağır kayıplar veren Ermenistan'da cepheye gitmek istemeyen askerlerin polis zoruyla otobüslere bindirilerek sahaya gönderildiği anlara ait görüntüler infiale neden oldu.

Söz konusu videoda, askerlerin polislerin kaba kuvvetiyle otobüse bindirildiği anlar ve bağrışma sesleri yer alıyor. Görüntülerde kimi gençlerin otobüsten inmeye çalıştığı ancak yetkililerin buna müsaade etmemesi de bulunuyor.

Koronavirüs yalanıyla cepheden kaçıyorlar

Azerbaycan ordusu ile girdiği çatışmada büyük kayıplar verince paralı askerler ile cephedeki birliklerini ayakta tutmaya çalışan Ermenistan ordusunda içler acısı bir durum yaşanıyor. Azerbaycan ordusunun cephedeki gücü karşısında hayatlarından endişe eden çok sayıda askerin sahte koronavirüs raporuyla ordudan kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Kritik isim yaralandı

Dağlık Karabağ'ın işgalci lideri Arayik Haruttyunyan ise, "Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan'ın askeri cephede yaralanması nedeniyle görev değişikliği zorunlu oldu. Şu anda daha fazla yoruma gerek yok" ifadelerini kullanmıştı. Bu değişikliğin yanı sıra ordudaki üst düzey komutanlardan biri de hayatını kaybetmiş, askerler cepheden kitleler halinde firar etmeye başlamıştı.

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Yorumlar

NİĞDELİ

BU GÖRÜNTÜLER ERMENİLERDEN. ANCAK AYNI GÖRÜNTÜLER YUNANİSTAN İÇİNDE OLACAK.BİR AHMAKLIK YAPCAKLAR.VE HADLERİNİ BİLDİRECEĞİZ.
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OFLU BABA

EY ERKENISTANIN AKILSIZ HALKI SOKAK EYLEMLERINDEN GELEN SERSERIYI BASBAKAN YAPARSAN OLACAGI BUDUR KILICTAROGLUNUDA BASBAKAN YAPIN TURKLERINDE SONU BU OLACAKTIR
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